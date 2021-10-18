Проливные дожди на юге Индии: среди 25 погибших девять детей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. На фоне того, как проливной дождь, обрушившийся на центральную и южную части штата Керала на юге Индии, в воскресенье затих, количество погибших в течение последних нескольких дней увеличилось до 25, включая девять детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New Indian Express.
Детали
В районе Коттаям на выходных погибло 13 человек. Так, 10 человек погибли в результате оползней, трое других были отнесены паводковыми водами. Тела всех людей, оказавшихся в ловушке из уламков после оползней, были обнаружены.
В районе Идукки шесть человек погибли в результате оползня, произошедшего в субботу, один ребенок считается пропавшим без вести. Двое других человек погибли в результате дождя. Еще два человека погибли после того, как смыло их автомобиль.
В воскресенье в Кожикоде утонул полуторагодовалый мальчик, а 23-летний мужчина умер после того, как упал в воду на плотине.
В общем власти штата подтвердили гибель 35 человек в результате дождя со вторника по воскресенье.
Государственные органы также подтвердили, что в этом году в результате стихийных бедствий погибло 96 человек.
Добавим
Ситуация по-прежнему остается мрачной, метеорологическая служба прогнозирует новые проливные дожди со среды, 20 октября. Они, вероятно, будут продолжаться в течение трех-четырех дней.