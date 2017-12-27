Прокурори вимагають збільшити термін ув'язнення для екс-голови Samsung
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Південнокорейські прокурори вимагають покарання у вигляді 12 років позбавлення волі для ув’язненого мільярдера, віце-голови компанії Samsung Electronics Лі Джейона, засудженого за розкрадання, приховування майна за кордоном та неправдиві свідчення, передає УНН з посиланням на AP.
У серпні суд нижньої інстанції засудив Лі Джейона до п'яти років позбавлення волі за те, що той дав хабара колишньому президенту Південної Кореї Пак Кин Хе та довіреній особі. Прокурори, які просили ув'язнення терміном на 12 років, оскаржили це рішення.
За інформацією Сеульського вищого суду, прокурори заявили в середу під час апеляційного засідання, що вони все ще прагнуть, щоб Лі отримав 12 років позбавлення волі.
Якщо рішення суду знову буде оскаржено Лі чи прокурорами, його справа буде передана до Верховного суду, який прийме остаточне рішення у справі.
Як повідомляв УНН, прокурори попросили 12-річний термін тюремного ув'язнення для Лі Джейона у рамках справи, проте 27 серпня цього року центральний окружний суд Сеула засудив його до тюремного ув'язнення строком на п'ять років.