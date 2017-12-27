Прокуроры требуют увеличить срок заключения для экс-главы Samsung

В августе суд нижней инстанции приговорил Ли Джейона до пяти лет лишения свободы за то, что тот дал взятку бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и доверенному лицу. Прокуроры, которые просили заключение сроком на 12 лет, обжаловали это решение.

По информации Сеульского высшего суда, прокуроры заявили в среду во время апелляционного заседания, что они все еще хотят, чтобы Ли получил 12 лет лишения свободы.

Если решение суда снова будет обжаловано Ли или прокурорами, его дело будет передано в Верховный суд, который примет окончательное решение по делу.

Как сообщал УНН, прокуроры попросили 12-летний срок тюремного заключения для Ли Джейон в рамках дела, однако 27 августа этого года центральный окружной суд Сеула приговорил его к тюремному заключению сроком на пять лет.