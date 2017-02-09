Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури спіймали на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрили на хабарництві юриста 3 класу однієї з Дніпропетровських місцевих прокуратур. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що прокурор вимагав 1,6 тисячі доларів від місцевого жителя, підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
За цю суму правопорушник обіцяв підтримати у суді обвинувальний акт, який не передбачає позбавлення волі обвинуваченому.
Оперативники спецслужби затримали прокурора поблизу одного з районних судів Дніпра під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, колишнього співробітника прокуратури судитимуть на Одещині.