Прокурора Днепропетровской местной прокуратуры поймали на взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили во взяточничестве юриста 3 класса одной из Днепропетровских местных прокуратур. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что прокурор требовал 1,6 тысячи долларов от местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.
За эту сумму правонарушитель обещал поддержать в суде обвинительный акт, который не предусматривает лишения свободы обвиняемому.
Оперативники спецслужбы задержали прокурора вблизи одного из районных судов Днепра во время получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Как сообщал УНН, бывшего сотрудника прокуратуры будут судить в Одесской области.