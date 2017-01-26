Прокурор запросив у суддів позбавити волі В.Назарова на 8 років в разі доведення його вини

Прокурор звернувся до судді із проханням позбавити волі підозрюваного на 8 років та стягнути штраф, наданий державі у розмірі більше ніж 28 млн грн (така вартість літака Іл-76, за словами прокурора).

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині розпочалось засідання суду у справі генерал-майора ЗСУ В.Назарова.

Нагадаємо, 14 червня 2014 р. бойовики в Луганську збили літак Іл-76. В результаті катастрофи загинули 9 членів екіпажу і 40 військовослужбовців. У справі заявлено близько 60 потерпілих. У трагедії родичі загиблих звинувачують генерал-майора ЗСУ В.Назарова, який, за інформацією потерпілих, дав команду на проведення спецоперації по доставці роти військових літаком Іл-76. У свою чергу В.Назаров не визнає своєї провини у трагедії.