Прокурор запросил у судей лишить свободы В.Назарова на 8 лет в случае доказательства его вины

Прокурор обратился к судье с просьбой лишить свободы подозреваемого на 8 лет и взыскать штраф, предоставленный государству в размере более чем 28 млн грн (такая стоимость самолета Ил-76, по словам прокурора).

Напомним, как сообщал УНН, в Днепропетровской области началось заседание суда по делу генерал-майора ВСУ В.Назарова.

Напомним, 14 июня 2014 года боевики в Луганске сбили самолет Ил-76. В результате катастрофы погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих. В деле заявлено около 60 пострадавших. В трагедии родственники погибших обвиняют генерал-майора ВСУ В.Назарова, который, по информации пострадавших, дал команду на проведение спецоперации по доставке роты военных самолетом Ил-76. В свою очередь В.Назаров не признает своей вины в трагедии.