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Прокуратурі нічого сказати про результати розслідування "кривавих" рік птахофабрики

Прокуратурі нічого сказати про результати розслідування "кривавих" рік птахофабрики

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Прокуратура Волинської області приховала інформацію про результати розслідування кримінального провадження за фактом забруднення земель Володимир-Волинського району "кривавими" ріками з місцевої птахофабрики, передає УНН.

Вказане кримінальне провадження було відкрите ще у жовтні минулого року, на підставі даних волинських активістів, які зафільмували потік викидів рідких відходів червоного кольору на території Володимир-Волинського району. Активісти дослідили, що нечистоти ведуть до відстійників ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика".

У "Володимир-Волинській птахофабриці" спочатку мовчали, а потім визнали: викиди кривавих відходів червоного кольору сформувалися внаслідок діяльності компанії.

До першочергових слідчих дій прокуратура залучила фахівців Державної екологічної інспекції в області. За фактом "кривавих" відходів птахофабрики було проведено ряд перевірок, призначені експертизи.

Пройшло понад півроку, однак дізнатися про результати розслідування кримінального провадження не вбачається можливим. Інформацію про те, на якому етапі перебуває розслідування кримінального провадження та чи взагалі чи ще воно є - у прокуратурі Волинської області назвали "таємницею слідства".

Нагадаємо, "Володимир-Волинська птахофабрика" виробляє курятину ТМ "Епікур", а сама компанія, за даними офіційних реєстрів, належить до групи компаній "Опенмайнд", де серед співзасновників — родичі колишнього народного депутата Михайла Добкіна.

Раніше повідомлялось, що Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів неодноразово фіксувала антисанітарію на "Володимир-Волинській птахофабриці".

У травні там стався спалах коронавірусу серед працівників. Втім, проводити ІФА-тести керівництво птахофабрики відмовилося.

Українські Національні Новини

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