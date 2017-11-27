Прокуратура завершила слідство щодо посадовців, які вкрали у "Лисичанськвугілля" 2,3 тис. тонн палива

“На цей час досудове розслідування завершено, підозрюваним та їх захисникам надано доступ до матеріалів кримінального провадження”, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі поінформували, здійснюється розслідування розслідується у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, вчинене організованою групою).

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Зокрема, як поінформували у відомстві, що з метою заволодіння вугільною продукцією ПАТ “Лисичанськвугілля”, директор відокремленого підрозділу “Шахта “Привільнянська” ПАТ “Лисичанськвугілля” та мешканець Луганська, який наразі проживає у Сєвєродонецьку, створили організовану злочинну групу, до складу якої увійшли головний інженер ВП “Шахта “Привільнянська”, начальник ділянки поверхнево-технологічного комплексу шахти, а також два директори суб’єктів господарської діяльності.

Як розповіли у прокуратурі, протягом грудня 2015 року — квітня 2016 року учасники організованої злочинної групи, шляхом зловживання службовим становищем та внесення в офіційні документи неправдивих відомостей, заволоділи вугільною продукцією ВП “Шахта “Привільнянська” ПАТ “Лисичанськвугілля” у кількості 2291 тонна, тим самим завдали збитки державі в особливо великих розмірах на загальну суму 11,3 млн грн.

Нагадаємо, на Луганщині гірники шахти "Новодружеська" ПАТ "Лисичанськвугілля" страйкували через невиплату боргу із заробітної плати.