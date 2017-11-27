Прокуратура завершила слідство щодо посадовців, які вкрали у "Лисичанськвугілля" 2,3 тис. тонн палива
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прокуратура Луганської області завершила слідство щодо організованої злочинної групи, яка незаконно заволоділа вугіллям відокремленого підрозділу “Шахта “Привільнянська” ПАТ “Лисичанськвугілля” на загальну суму 11,3 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури.
“На цей час досудове розслідування завершено, підозрюваним та їх захисникам надано доступ до матеріалів кримінального провадження”, — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі поінформували, здійснюється розслідування розслідується у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, вчинене організованою групою).
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Зокрема, як поінформували у відомстві, що з метою заволодіння вугільною продукцією ПАТ “Лисичанськвугілля”, директор відокремленого підрозділу “Шахта “Привільнянська” ПАТ “Лисичанськвугілля” та мешканець Луганська, який наразі проживає у Сєвєродонецьку, створили організовану злочинну групу, до складу якої увійшли головний інженер ВП “Шахта “Привільнянська”, начальник ділянки поверхнево-технологічного комплексу шахти, а також два директори суб’єктів господарської діяльності.
Як розповіли у прокуратурі, протягом грудня 2015 року — квітня 2016 року учасники організованої злочинної групи, шляхом зловживання службовим становищем та внесення в офіційні документи неправдивих відомостей, заволоділи вугільною продукцією ВП “Шахта “Привільнянська” ПАТ “Лисичанськвугілля” у кількості 2291 тонна, тим самим завдали збитки державі в особливо великих розмірах на загальну суму 11,3 млн грн.
Нагадаємо, на Луганщині гірники шахти "Новодружеська" ПАТ "Лисичанськвугілля" страйкували через невиплату боргу із заробітної плати.