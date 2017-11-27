Прокуратура завершила следствие в отношении должностных лиц, которые украли у "Лисичанскуголь" 2,3 тыс. тонн топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Прокуратура Луганской области завершила следствие по организованной преступной группы, незаконно завладела углем обособленного подразделения "Шахта" Привольнянское "ПАО "Лисичанскуголь" на общую сумму 11,3 млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
"В настоящее время досудебное расследование завершено, подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства", - говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили, осуществляется расследование расследуется в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка, совершенное организованной группой).
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В частности, как сообщили в ведомстве, что с целью завладения угольной продукцией ОАО "Лисичанскуголь", директор обособленного подразделения "Шахта" Привольнянское "ПАО "Лисичанскуголь" и житель Луганска, который сейчас проживает в Северодонецке, создали организованную преступную группу, в состав которой вошли главный инженер ОП "Шахта "Привольнянское", начальник участка поверхностно-технологического комплекса шахты, а также два директора субъектов хозяйственной деятельности.
Как рассказали в прокуратуре, в течение декабря 2015 года - апрель 2016 участники организованной преступной группы путем злоупотребления служебным положением и внесения в официальные документы ложных сведений, завладели угольной продукцией ОП "Шахта" Привольнянское "ПАО "Лисичанскуголь" в количестве 2291 тонна, тем самым нанесли ущерб государству в особо крупных размерах на общую сумму 11,3 млн грн.
Напомним, на Луганщине горняки шахты "Новодружеская" ПАО "Лисичанскуголь" бастовали из-за невыплаты долга по заработной плате.