Прокуратура завершила следствие в отношении должностных лиц, которые украли у "Лисичанскуголь" 2,3 тыс. тонн топлива

"В настоящее время досудебное расследование завершено, подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, осуществляется расследование расследуется в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка, совершенное организованной группой).

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В частности, как сообщили в ведомстве, что с целью завладения угольной продукцией ОАО "Лисичанскуголь", директор обособленного подразделения "Шахта" Привольнянское "ПАО "Лисичанскуголь" и житель Луганска, который сейчас проживает в Северодонецке, создали организованную преступную группу, в состав которой вошли главный инженер ОП "Шахта "Привольнянское", начальник участка поверхностно-технологического комплекса шахты, а также два директора субъектов хозяйственной деятельности.

Как рассказали в прокуратуре, в течение декабря 2015 года - апрель 2016 участники организованной преступной группы путем злоупотребления служебным положением и внесения в официальные документы ложных сведений, завладели угольной продукцией ОП "Шахта" Привольнянское "ПАО "Лисичанскуголь" в количестве 2291 тонна, тем самым нанесли ущерб государству в особо крупных размерах на общую сумму 11,3 млн грн.

Напомним, на Луганщине горняки шахты "Новодружеская" ПАО "Лисичанскуголь" бастовали из-за невыплаты долга по заработной плате.