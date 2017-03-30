Прокуратура завершила розслідування щодо жінки, яка залишила дітей самих на 9 днів

“Київською місцевою прокуратурою № 1 завершено досудове розслідування стосовно 22-річної жінки, яка на тривалий час залишила без нагляду двох своїх малюків, один з яких помер від голоду”, — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що жінка не навідувалася до дітей, яких залишила у зачиненій квартирі. При цьому вона повністю усвідомлювала наслідки своїх дій та мала можливість попередити настання тяжких наслідків. Разом з тим умисно та цілеспрямовано цього не зробила, що й призвело до смерті однієї дитини.

Таким чином, за результатами розслідування дії зловмисниці кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини (п.2 ч.2 ст.115 КК України).

Наразі матеріали кримінального провадження відкрито для ознайомлення підозрюваній та її захисникам. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року уродженка Миколаївської області на 9 днів залишила у квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Внаслідок цього хлопчик помер, а дівчинка у непритомному стані була госпіталізована до лікарні.

За результатами розслідування, горе-матері повідомлено про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.