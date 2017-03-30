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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64005 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107788 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165452 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121418 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119587 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Прокуратура завершила расследование относительно женщины, которая оставила детей одних на 9 дней

Прокуратура завершила расследование относительно женщины, которая оставила детей одних на 9 дней

Киев  •  УНН

 • 15682 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении 22-летней женщины, которая оставила в квартире в Киеве детей одних на 9 дней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

"Киевской местной прокуратурой №1 завершено досудебное расследование в отношении 22-летней женщины, которая на длительное время оставила без присмотра двух своих детей, один из которых умер от голода", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что женщина не наведывалась к детям, которых оставила в закрытой квартире. При этом она полностью осознавала последствия своих действий и имела возможность предупредить наступление тяжких последствий. Вместе с тем умышленно и целенаправленно этого не сделала, что и привело к смерти одного ребенка.

Таким образом, по результатам расследования действия злоумышленницы квалифицировано как умышленное убийство малолетнего ребенка (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины).

Сейчас материалы уголовного производства открыто для ознакомления подозреваемой и ее защитникам. После этого обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в начале декабря прошлого года уроженка Николаевской области на 9 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. В результате мальчик умер, а девочка в бессознательном состоянии была госпитализирована в больницу.

По результатам расследования, горе-матери сообщено о подозрении по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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