Прокуратура завершила расследование относительно женщины, которая оставила детей одних на 9 дней

"Киевской местной прокуратурой №1 завершено досудебное расследование в отношении 22-летней женщины, которая на длительное время оставила без присмотра двух своих детей, один из которых умер от голода", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что женщина не наведывалась к детям, которых оставила в закрытой квартире. При этом она полностью осознавала последствия своих действий и имела возможность предупредить наступление тяжких последствий. Вместе с тем умышленно и целенаправленно этого не сделала, что и привело к смерти одного ребенка.

Таким образом, по результатам расследования действия злоумышленницы квалифицировано как умышленное убийство малолетнего ребенка (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины).

Сейчас материалы уголовного производства открыто для ознакомления подозреваемой и ее защитникам. После этого обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в начале декабря прошлого года уроженка Николаевской области на 9 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. В результате мальчик умер, а девочка в бессознательном состоянии была госпитализирована в больницу.

По результатам расследования, горе-матери сообщено о подозрении по п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.