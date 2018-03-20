Прокуратура затримала посадовця “Київпастрансу” на хабарі у 165 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Столична прокуратура затримала керівника структурного підрозділу комунального підприємства “Київпастранс” на отриманні хабара у сумі 165 тис. грн, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
За інформацією прес-служби, сьогодні Київською місцевою прокуратурою № 2 у скоординованій співпраці з працівниками Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві викрито злочинні дії начальника одного зі структурних підрозділів комунального підприємства “Київпастранс”, який вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду в сумі 165 тис. грн.
Ці кошти, зауважили у прокуратурі, посадовець вимагав за вжиття заходів із повернення належного комерційній структурі майна та виконання власних боргових зобов’язань. Посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України на її робочому місці безпосередньо під час перерахування обумовленої суми коштів, які оглянуто в ході огляду місця події.
У прокуратурі додали, що на цей час затриманому готуються повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та клопотання про обрання запобіжного заходу.
Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, у Львові поліція затримала голову районної адміністрації, який, окрім своєї основної діяльності, займався вирішенням додаткових питань за “винагороду”.