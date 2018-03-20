Прокуратура задержала чиновника "Киевпастранса" на взятке в 165 тыс. грн

По информации пресс-службы, сегодня Киевской местной прокуратурой № 2 в скоординированном сотрудничестве с работниками Дарницкого управления полиции ГУНП в г.. Киеве разоблачены преступные действия начальника одного из структурных подразделений коммунального предприятия "Киевпастранс", который требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в сумме 165 тыс. грн.

Эти средства, отметили в прокуратуре, чиновник требовал за принятие мер по возврату надлежащего коммерческой структуре имущества и выполнения собственных долговых обязательств. Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины на ее рабочем месте непосредственно во время перечисления оговоренной суммы средств, которое осмотрено в ходе осмотра места происшествия.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время задержанному готовятся сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, во Львове полиция задержала главу районной администрации, который, помимо своей основной деятельности, занимался решением дополнительных вопросов за "вознаграждение".