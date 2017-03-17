Прокуратура затримала керівника райвідділа міграційної служби в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Столична прокуратура затримала на хабарі керівника районного відділення Державної міграційної служби України в м. Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
У п’ятницю, 17.03.2017, слідчими прокуратури міста Києва спільно з оперативними співробітниками СБУ в місті Києві та Київській області затримано на одержанні неправомірної вигоди керівника одного з районних відділень Головного управління державної міграційної служби України в місті Києві.
Вказаний посадовець вимагав та одержав 5 600 грн від громадянина за пришвидшення виготовлення та видачі паспортів для виїзду за кордон.
В межах кримінального провадження слідчими прокуратури задокументовано ще декілька епізодів вимагання та одержання зазначеною посадовою особою хабарів.
На даний час в приміщенні районного відділення ГУ ДМС України в місті Києві проводяться обшуки. Слідство триває.
Як повідомляв УНН, на хабарі в майже чверть мільйона спіймали чернівецького чиновника.