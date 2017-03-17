Прокуратура задержала руководителя райотдела миграционной службы в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Столичная прокуратура задержала на взятке руководителя районного отделения Государственной миграционной службы Украины в. Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
В пятницу, 17.03.2017, следователями прокуратуры города Киева совместно с оперативными сотрудниками СБУ в Киеве и Киевской области задержан на получении неправомерной выгоды руководитель одного из районных отделений Главного управления государственной миграционной службы Украины в городе Киеве.
Указанный чиновник требовал и получил 5600 грн от гражданина за ускорение изготовления и выдачи паспортов для выезда за границу.
В рамках уголовного производства следователями прокуратуры задокументировано еще несколько эпизодов вымогательства и получения указанным должностным лицом взяток.
В настоящее время в помещении районного отделения ГУ ГТС Украины в городе Киеве проводятся обыски. Следствие продолжается.
Как сообщал УНН, на взятке в почти четверть миллиона поймали Черновицкого чиновника.