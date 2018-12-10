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Прокуратура Японії пред'явила звинувачення екс-главі Nissan

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Токійська прокуратура пред'явила звинувачення колишньому голові франко-японського альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Про це повідомляє УНН із посиланням на японське видання Kyodo.

Прокуратура Японії пред'явила звинувачення екс-главі Nissan

У виданні йдеться про приховування частини доходів Гона. За даними слідства, він протягом п'яти років декларував лише половину з отриманої ним винагороди за роботу на посаді глави Nissan в розмірі близько 10 млрд єн (майже 89 млн доларів).

Крім того, звинувачення висунуті також щодо одного з наближених Гона, колишньому члену ради директорів Nissan Грега Келлі.

Раніше Японська комісія з цінних паперів і бірж подала заяву в Токійську прокуратуру для подальшого порушення кримінальної справи стосовно Гона і Келлі. Незадекларовані кошти повинні були бути виплачені Гону в якості "вихідної" допомоги, після відходу з корпорації. Згідно з японським законодавством, ці відомості все одно необхідно вносити в фінансову декларацію, чого, як повідомляється, екс-глава альянсу не робив.

Головою французької корпорації поки що формально залишається Гон, не дивлячись на те, що наразі він та Келлі знаходяться під арештом у Токіо. 

Як раніше інформував УНН, Карлос Гон та член ради директорів  Nissan Грег Келлі були арештовані у понеділок слідчими Токійської прокуратури за підозрою в порушенні японського фінансового законодавства. 

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