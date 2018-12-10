Прокуратура Японии предъявила обвинение экс-главе Nissan
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Токийская прокуратура предъявила обвинения бывшему главе франко-японского альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японское издание Kyodo.
В издании говорится о сокрытии части доходов Гона. По данным следствия, он в течение пяти лет декларировал лишь половину из полученного им вознаграждения за работу на посту главы Nissan в размере около 10 млрд иен (почти 89 млн долларов).
Кроме того, обвинения выдвинуты также одному из приближенных Гона, бывшему члену совета директоров Nissan Грега Келли.
Ранее Японская комиссия по ценным бумагам и биржам подала заявление в Токийский прокуратуру для дальнейшего возбуждения уголовного дела в отношении Гона и Келли. Незадекларированные средства должны были быть выплачены Гона в качестве "уходящей" помощи, после ухода из корпорации. Согласно японскому законодательству, эти сведения все равно необходимо вносить в финансовую декларацию, чего, как сообщается, экс-глава альянса не делал.
Председателем французской корпорации пока формально остается Гон, несмотря на то, что сейчас он и Келли находятся под арестом в Токио.
Как ранее информировал УНН, Карлос Гон и член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы в понедельник следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.