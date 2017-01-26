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Прокуратура взяла під контроль розслідування стрілянини на Рівненщині

Прокуратура взяла під контроль розслідування стрілянини на Рівненщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Прокуратура Рівненської області взяла під контроль розслідування стрілянини у селі Старе Село, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.

“Враховуючи суспільно небезпечний характер цього кримінального правопорушення, яке могло призвести до трагічніших наслідків, прокуратура взяла на контроль хід його розслідування”, — сказано у повідомленні.

Слідчими поліції за погодженням із прокуратурою повідомлено про підозру трьом особам у вчиненні злочину, передбаченого ст.296 (хуліганство) КК України.

За ініціативи прокуратури одному із підозрюваних вже обрано запобіжний захід у виді взяття під варту. Ще двом підозрюваним, які нині перебувають на лікуванні, запобіжний захід буде обрано після їх одужання.

Нагадаємо, під час конфлікту, який виник між групою жителів Рівненщини, було травмовано трьох осіб.

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