Прокуратура взяла под контроль расследование стрельбы в Ровенской области

"Учитывая общественно опасный характер этого уголовного преступления, которое могло привести к трагическим последствиям, прокуратура взяла на контроль ход его расследования", - сказано в сообщении.

Следователями полиции по согласованию с прокуратурой сообщено о подозрении трем лицам в совершении преступления, предусмотренного ст.296 (хулиганство) УК Украины.

По инициативе прокуратуры одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двум подозреваемым, которые сейчас находятся на лечении, мера пресечения будет избрана после их выздоровления.



Напомним, во время конфликта, который возник между группой жителей Ровенской области, были травмированы три человека.