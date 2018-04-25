Прокуратура Волинської області викрила на хабарі трьох посадовців міськради обласного центру

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прокуратурою Волинської області спільно з працівниками СБУ, Нацполіції та САП затримано трьох посадовців міськради обласного центру, у тому числі - заступника міського голови, під час одержання ними четвертого траншу неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт Генпрокурора Юрія Луценко.