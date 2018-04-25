Прокуратура Волинської області викрила на хабарі трьох посадовців міськради обласного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прокуратурою Волинської області спільно з працівниками СБУ, Нацполіції та САП затримано трьох посадовців міськради обласного центру, у тому числі - заступника міського голови, під час одержання ними четвертого траншу неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт Генпрокурора Юрія Луценко.
“Прокуратурою Волинської області спільно з працівниками СБУ, Нацполіії та САП затримано трьох посадовців міськради обласного центру , у тому числі — заступника міського голови, під час одержання ними четвертого траншу неправомірної вигоди в розмірі 17 000 доларів США за оформлення права власності на вже збудований житловий будинок”, — йдеться у повідомленні.
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Крім того, у ході документування злочинних дій заступника Луцького міського голови встановлено факт його посередництва під час вимагання головою одного з судів області неправомірної вигоди від громадянина в сумі 10 тис. доларів за винесення позитивного рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
Служительку Феміди затримано сьогодні ж під час одержання хабара.
Як повідомляв УНН, 24 квітня НАБУ разом із СБУ під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Голосіївського районного суду Києва у момент отримання частини хабара у тисячу доларів.
Згодом йому повідомили про підозру за статтею “отримання неправомірної вигоди”.
У САП повідомили, що під час затримання у судді виявили незареєстрований бойовий пістолет.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати судді Голосіївського районного суду столиці Андрію Новаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначити заставу у розмірі до 140 тис. грн.