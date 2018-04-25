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Прокуратура Волынской области разоблачила на взятке трёх должностных лиц горсовета областного центра

Киев • УНН

 • 11865 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Прокуратурой Волынской области совместно с работниками СБУ, Нацполиции и САП задержаны трое должностных лиц горсовета областного центра, в том числе - заместитель городского головы во время получения ими четвертого транша неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт генпрокурора Юрия Луценко.

Прокуратура Волынской области разоблачила на взятке трёх должностных лиц горсовета областного центра

“Прокуратурой Волынской области совместно с работниками СБУ, Нацполиции и САП задержаны трое должностных лиц горсовета областного центра, в том числе — заместитель городского головы во время получения ими четвертого транша неправомерной выгоды в размере 17 000 долларов США за оформление права собственности на уже построенный жилой дом”, — говорится в сообщении.

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Кроме того, в ходе документирования преступных действий заместителя городского головы установлен факт его посредничества при вымогательстве председателем одного из судов области неправомерной выгоды от гражданина в сумме 10 тыс. долларов за вынесение положительного решения в ходе судебного разбирательства уголовного производства.

Служительницу Фемиды задержали сегодня во время получения взятки.

Как сообщал УНН, 24 апреля НАБУ вместе с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения части взятки в тысячу долларов.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье “получение неправомерной выгоды”.

В САП сообщили, что при задержании у судьи обнаружили незарегистрированный боевой пистолет.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд избрать судьи Голосеевского районного суда столицы Андрею Новаку мера пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определить залог в размере до 140 тыс. грн.

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