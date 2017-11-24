Прокуратура вимагає скасувати дозвіл на будівництво торговельних приміщень у Міському саду Одеси

“Прокуратура звернулася із позовом до Окружного адміністративного суду м. Києва в інтересах Міністерства культури України до відповідача — Державної архітектурно-будівельної інспекції України та третьої особи — підприємства. У позові ми вимагаємо визнати протиправними дії щодо видачі дозволу на проведення будівельних робіт, а саме будівництва cуб’єктом господарювання адміністративної будівлі з торговельними приміщеннями та інфраструктурою по вул. Преображенська, 24”, — йдеться у повідомленні.

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Крім того позовні вимоги прокуратури полягають у скасуванні дозволу на виконання будівельних робіт на вказаній території Міського саду.

Слід зазначити, що вказана територія входить до зони охорони пам’яток та центрального історичного ареалу Одеси з обмеженим режимом використання.

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Нагадаємо, 18 листопада кілька сотень одеситів прийшли на акцію протесту біля Літнього театру. Головною їх вимогою було не дозволити забудувати цю територію у Міському саду, а також заборонити вирубку дерев.