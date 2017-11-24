Прокуратура вимагає скасувати дозвіл на будівництво торговельних приміщень у Міському саду Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Слідчі Прокуратури Одеської області з’ясували, що дозвіл на проведення будівельних робіт у Міському саду Одеси видано за відсутності попереднього узгодження вказаного питання з компетентним органом у сфері культури. Пр це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
“Прокуратура звернулася із позовом до Окружного адміністративного суду м. Києва в інтересах Міністерства культури України до відповідача — Державної архітектурно-будівельної інспекції України та третьої особи — підприємства. У позові ми вимагаємо визнати протиправними дії щодо видачі дозволу на проведення будівельних робіт, а саме будівництва cуб’єктом господарювання адміністративної будівлі з торговельними приміщеннями та інфраструктурою по вул. Преображенська, 24”, — йдеться у повідомленні.
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Крім того позовні вимоги прокуратури полягають у скасуванні дозволу на виконання будівельних робіт на вказаній території Міського саду.
Слід зазначити, що вказана територія входить до зони охорони пам’яток та центрального історичного ареалу Одеси з обмеженим режимом використання.
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Нагадаємо, 18 листопада кілька сотень одеситів прийшли на акцію протесту біля Літнього театру. Головною їх вимогою було не дозволити забудувати цю територію у Міському саду, а також заборонити вирубку дерев.