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11:17 • 73909 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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Прокуратура требует отменить разрешение на строительство торговых помещений в Городском саду Одессы

Прокуратура требует отменить разрешение на строительство торговых помещений в Городском саду Одессы

Киев  •  УНН

 • 11595 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Следователи прокуратуры Одесской области выяснили, что разрешение на проведение строительных работ в Городском саду Одессы выдано при отсутствии предварительного согласования указанного вопроса с компетентным органом в сфере культуры. Пр этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

“Прокуратура обратилась с иском в Окружной административный суд г.Киева в интересах Министерства культуры Украины к ответчику — Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и третьего лица — предприятия. В иске мы требуем признать противоправными действия по выдаче разрешения на проведение строительных работ, а именно строительства субъектов хозяйствования административного здания с торговыми помещениями и инфраструктурой по ул. Преображенская, 24”, — говорится в сообщении.

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Кроме того исковые требования прокуратуры заключаются в отмене разрешения на выполнение строительных работ на указанной территории Городского сада.

Следует отметить, что указанная территория входит в зону охраны памятников и центрального исторического ареала Одессы с ограниченным режимом использования.

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Напомним, 18 ноября несколько сотен одесситов пришли на акцию протеста возле Летнего театра. Главным их требованием было не позволить застроить эту территорию в Городском саду, а также запретить вырубку деревьев.

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