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Прокуратура відкрила провадження за фактом недбалості поліцейських у конфлікті в с. Ходосівка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Прокуратура Київської області зареєструвала кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників поліції під час конфлікту в с. Ходосівка, де 4-ро чоловіків завдали тілесних ушкоджень журналістам, які проводили відеозйомку незаконного гідронамиву піску. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури столичної області.

Прокуратура відкрила провадження за фактом недбалості поліцейських у конфлікті в с. Ходосівка

"Прокуратура Київської області, за зверненням журналістів, зареєструвала кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників поліції під час конфлікту в с. Ходосівка", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що журналісти здійснювали відеозйомку незаконного гідронамиву піску в с. Ходосівка. Під час виконання ними своїх професійних обов’язків 4-ро чоловіків намагалися їм завадити. Під час конфлікту, який переріс у бійку, журналістам завдано тілесні ушкодження. На місці події перебували працівники поліції, які всупереч вимогам Закону України “Про Національну поліцію”, не забезпечили належної охорони громадського порядку, що в свою чергу призвело до спричинення представникам ЗМІ тілесних ушкоджень.

Реагуючи на неналежне виконання своїх службових обов’язків працівниками поліції слідчим управлінням прокуратури Київської області 30.05.2017 року зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України.

На даний час у кримінальному провадженні допитуються свідки та проведено огляд місця події.

Окрім цього, Києво-Святошинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) та ч. 1 ст. 171 (перешкоджання професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. 

Як повідомляв УНН 22 травня, столичного підприємця, який намив піску на 15 млн грн, судитимуть.

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