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Прокуратура открыла производство по факту халатности полицейских в конфликте в с. Ходосевка

Киев • УНН

 • 9733 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по факту служебной халатности сотрудников полиции во время конфликта в с. Ходосевка, где 4-ро мужчин нанесли телесные повреждения журналистам, которые проводили видеосъемку незаконного гидронамыва песка. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столичной области.

Прокуратура открыла производство по факту халатности полицейских в конфликте в с. Ходосевка

"Прокуратура Киевской области, по обращению журналистов, зарегистрировала уголовное производство по факту служебной халатности сотрудников полиции во время конфликта в с. Ходосевка", - говорится в сообщении.

Установлено, что журналисты осуществляли видеосъемку незаконного гидронамыва песка в с. Ходосевка. Во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей 4-ро мужчин пытались им помешать. Вследствие конфликта, переросшего в драку, журналистам были нанесены телесные повреждения. На месте происшествия находились сотрудники полиции, которые вопреки требованиям Закона Украины "О Национальной полиции", не обеспечили должной охраны общественного порядка, что привело к причинению представителям СМИ телесных повреждений.

Реагируя на ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей сотрудниками полиции следственным управлением прокуратуры Киевской области 30.05.2017 года зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время в уголовном производстве допрашиваются свидетели и проведен осмотр места происшествия.

Кроме этого, Киево-Святошинской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовных производствах, начатых по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) и ч. 1 ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН 22 мая, столичного предпринимателя, намывшего песка на 15 млн грн, будут судить.

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