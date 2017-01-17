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Прокуратура відкрила провадження щодо порушення прав пацієнтів Мукачівського психоневрологічного інтернату

Прокуратура відкрила провадження щодо порушення прав пацієнтів Мукачівського психоневрологічного інтернату

Київ • УНН

 • 8699 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. За фактами порушення прав пацієнтів у Мукачівському психоневрологічному інтернаті прокуратура розпочала кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

“Мукачівською місцевою прокуратурою, за виявленими фактами порушення прав підопічних у Мукачівському психоневрологічному інтернаті внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України — службова недбалість”, — сказано у повідомленні.

Серйозні порушення прав пацієнтів виявила моніторингова група у складі працівника Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого з прав людини і регіонального координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого в Закарпатській області.

Монітори встановили факти незаконного застосування ізоляції до осіб з психічними розладами у підвальній кімнаті з металевою решіткою на дверях, заборони підопічним знаходитись у власних кімнатах в денний час, залучення до сільськогосподарських робіт недієздатних осіб, яким не рекомендована працетерапія.

Водночас виявлено факти, коли недієздатні підопічні інтернату, які мають опікуна та всупереч закону підписують офіційні документи (відомості) на отримання соціальної допомоги.

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