Прокуратура открыла производство о нарушении прав пациентов Мукачевского психоневрологического интерната
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. По фактам нарушения прав пациентов в Мукачевском психоневрологическом интернате прокуратура начала уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
"Мукачевской местной прокуратурой, по выявленным фактам нарушения прав подопечных в Мукачевском психоневрологическом интернате внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.367 УК Украины - служебная халатность", - сказано в сообщении.
Серьезные нарушения прав пациентов обнаружила мониторинговая группа в составе работника Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного по правам человека и регионального координатора взаимодействия с общественностью Уполномоченного в Закарпатской области.
Мониторы установили факты незаконного применения изоляции к лицам с психическими расстройствами в подвальной комнате с металлической решеткой на дверях, запрет подопечным находиться в собственных комнатах в дневное время, привлечение к сельскохозяйственным работам недееспособных лиц, которым не рекомендуется трудотерапия.
В то же время выявлены факты, когда недееспособные подопечные интерната имеют опекуна и вопреки закону подписывают официальные документы (сведения) на получение социальной помощи.