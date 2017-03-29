Прокуратура в Польщі зупинила розслідування щодо спалення прапора України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Варшавська прокуратура зупинила розслідування у справі знищення українського прапора під час Дня Незалежності у Варшаві через “відсутність ознак злочину”, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.
“Розслідування у справі знищення через спалення прапора України було зупинене у зв’язку із відсутністю ознак протиправних дій”, — повідомив речник Окружної прокуратури Варшава-Прага прокурор Лукаш Лапчинський.
Він додав, що повідомлення про зупинку розслідування передане посольству України, оскільки саме воно повідомило про злочин.
Прокурор Л.Лапчинський поінформував також, що кореспонденція із постановою про зупинку розслідування надійшла до посольства України дипломатичним шляхом.
“Ця постанова офіційно доставлена посольству 20 березня. Формально постанова поки не має юридичної сили”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, у листопаді 2016 року прокуратура у Польщі розпочала слідство у справі спалення українського прапора.
Нагадаємо, 11 листопада під час проведення Маршу незалежності у Варшаві було спалено український прапор.