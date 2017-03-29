Прокуратура в Польше остановила расследование о сожжении флага Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Варшавская прокуратура остановила расследование в деле уничтожения украинского флага во время Дня Независимости в Варшаве из-за "отсутствия признаков преступления", передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"Расследование по делу уничтожения путем сожжения флага Украины было остановлено в связи с отсутствием признаков противоправных действий", - сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшава-Прага прокурор Лукаш Лапчинский.
Он добавил, что сообщение об остановке расследования передано посольству Украины, поскольку именно оно сообщило о преступлении.
Прокурор Л.Лапчинский проинформировал также, что корреспонденция с постановленем об остановке расследования поступила в посольство Украины дипломатическим путем.
"Это постановление официально доставлено посольству 20 марта. Формально постановление пока не имеет юридической силы", - отметил он.
Как сообщал УНН, в ноябре 2016 прокуратура в Польше начала следствие по делу сожжение украинского флага.
Напомним, 11 ноября во время проведения Марша независимости в Варшаве был сожжен украинский флаг.