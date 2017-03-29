Прокуратура в Польше остановила расследование о сожжении флага Украины

"Расследование по делу уничтожения путем сожжения флага Украины было остановлено в связи с отсутствием признаков противоправных действий", - сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшава-Прага прокурор Лукаш Лапчинский.

Он добавил, что сообщение об остановке расследования передано посольству Украины, поскольку именно оно сообщило о преступлении.

Прокурор Л.Лапчинский проинформировал также, что корреспонденция с постановленем об остановке расследования поступила в посольство Украины дипломатическим путем.

"Это постановление официально доставлено ​​посольству 20 марта. Формально постановление пока не имеет юридической силы", - отметил он.

Как сообщал УНН, в ноябре 2016 прокуратура в Польше начала следствие по делу сожжение украинского флага.

Напомним, 11 ноября во время проведения Марша независимости в Варшаве был сожжен украинский флаг.