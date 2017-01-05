Прокуратура упередила стягнення з бюджету 400 тис. гривень на користь приватної структури у Кропивницькому

Йдеться про те, що у провадженні Кіровоградського окружного адміністративного суду перебувала справа за позовом приватних підприємств про стягнення з держбюджету 400 тис грн.

Позивачі обґрунтовували свої вимоги тим, що внаслідок неправомірних дій державної фіскальної служби щодо розірвання в односторонньому порядку договорів про визнання електронних документів, вони не мали змоги виконати умови договорів поставки товарів, що призвело до сплати ними штрафу та неустойки іншому суб’єкту господарювання у зазначеному розмірі.

З метою представництва інтересів держави та упередження безпідставного стягнення значної суми коштів з бюджету прокуратура області вступила у розгляд цієї справи.

Прокурору вдалося повною мірою спростувати у судових засіданнях докази, надані стороною позивача, та відстояти правову позицію про безпідставність заявлених позовних вимог.

Постановою адміністративного суду у задоволенні позову відмовлено, чим упереджено незаконне стягнення понад 400 тис. гривень з Державного бюджету України.