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Прокуратура пресекла взыскание из бюджета 400 тыс. гривен в пользу частной структуры в Кропивницком

Прокуратура пресекла взыскание из бюджета 400 тыс. гривен в пользу частной структуры в Кропивницком

Киев • УНН

 • 7444 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. Суд отказал во взыскании 400 тыс. гривен из бюджета в пользу частной структуры в Кропивницком. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, сообщает УНН.

Речь идет о том, что в производстве Кировоградского окружного административного суда находилось дело по иску частных предприятий о взыскании из госбюджета 400 тыс. грн.

Истцы обосновывали свои требования тем, что в результате неправомерных действий государственной фискальной службы о расторжении в одностороннем порядке договоров о признании электронных документов, они не имели возможности выполнить условия договоров поставки товаров, что привело к уплате ими штрафа и неустойки другому субъекту хозяйствования в указанном размере.

С целью представительства интересов государства и предупреждения необоснованного взыскания значительной суммы средств из бюджета прокуратура области вступила в рассмотрение этого дела.

Прокурору удалось в полной мере опровергнуть в судебных заседаниях доказательства, предоставленные стороной истца, и отстоять правовую позицию о безосновательности заявленных исковых требований.

Постановлением административного суда в удовлетворении иска отказано, чем предупреждено незаконное взыскание свыше 400 тыс. гривен из Государственного бюджета Украины.

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