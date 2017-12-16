Прокуратура: у розшук оголошені 75 екс-депутатів Верховної Ради Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомляє, що станом на грудень 2017 року оголошені в розшук 75 колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Про це йдеться у відповіді прес-служби прокуратури на запит, оприлюдненій Крим.Реалії, передає УНН.
Прокуратура уточнила імена 56 колишніх депутатів, щодо яких обвинувальні акти направлено до суду.
При цьому прокуратура не назвала імена ще 19 кримських екс-депутатів "в зв'язку з проведенням щодо них досудового розслідування".
Нагадаємо, прокуратура передала в суд більше 100 справ щодо екс-посадовців з Криму.