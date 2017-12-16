Прокуратура: в розыск объявлены 75 экс-депутатов Верховной Рады Крыма

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 16549 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101051 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103001 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103257 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117693 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103664 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106071 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112793 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117254 просмотра

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Прокуратура: в розыск объявлены 75 экс-депутатов Верховной Рады Крыма

Прокуратура: в розыск объявлены 75 экс-депутатов Верховной Рады Крыма

Киев  •  УНН

 • 13753 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым сообщает, что по состоянию на декабрь 2017 года объявлены в розыск 75 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым. Об этом говорится в ответе пресс-службы прокуратуры на запрос, обнародованном Крим.Реалии, передает УНН.

Прокуратура уточнила имена 56 бывших депутатов, по которым обвинительные акты направлены в суд.

При этом прокуратура не назвала имена еще 19 крымских экс-депутатов "в связи с проведением по ним досудебного расследования".

Напомним, прокуратура передала в суд более 100 дел в отношении экс-чиновников из Крыма.

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