Прокуратура: в розыск объявлены 75 экс-депутатов Верховной Рады Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым сообщает, что по состоянию на декабрь 2017 года объявлены в розыск 75 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым. Об этом говорится в ответе пресс-службы прокуратуры на запрос, обнародованном Крим.Реалии, передает УНН.
Прокуратура уточнила имена 56 бывших депутатов, по которым обвинительные акты направлены в суд.
При этом прокуратура не назвала имена еще 19 крымских экс-депутатов "в связи с проведением по ним досудебного расследования".
Напомним, прокуратура передала в суд более 100 дел в отношении экс-чиновников из Крыма.