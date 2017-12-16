Прокуратура: в розыск объявлены 75 экс-депутатов Верховной Рады Крыма

Прокуратура уточнила имена 56 бывших депутатов, по которым обвинительные акты направлены в суд.

При этом прокуратура не назвала имена еще 19 крымских экс-депутатов "в связи с проведением по ним досудебного расследования".

Напомним, прокуратура передала в суд более 100 дел в отношении экс-чиновников из Крыма.