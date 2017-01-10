Прокуратура сьогодні має допитати С.Пашинського щодо інциденту зі стріляниною
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Прокуратура сьогодні має допитати народного депутата Сергія Пашинського стосовно інциденту зі стріляниною. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні на 11 годину йду на допит в прокуратуру щодо сумновідомого інциденту, який відбувся перед Новим роком ... Я, як ніхто інший, зацікавлений в об’єктивному та публічному розслідуванні цієї ситуації”, — написав С.Пашинський.
Як повідомляв УНН, 31 грудня в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.
Нагадаємо, постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського розповів свою версію.