Прокуратура сьогодні має допитати С.Пашинського щодо інциденту зі стріляниною

“Сьогодні на 11 годину йду на допит в прокуратуру щодо сумновідомого інциденту, який відбувся перед Новим роком ... Я, як ніхто інший, зацікавлений в об’єктивному та публічному розслідуванні цієї ситуації”, — написав С.Пашинський.

Як повідомляв УНН, 31 грудня в одному з сіл Васильківщини нетверезий чоловік кинувся на народного депутата України Сергія Пашинського з пляшкою і вдарив по голові, після чого депутат вистрілив йому у ногу.

Нагадаємо, постраждалий у стрілянині за участю С.Пашинського розповів свою версію.