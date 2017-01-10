Прокуратура сегодня должна допросить С.Пашинского относительно инцидента со стрельбой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Прокуратура сегодня должна допросить народного депутата Сергея Пашинского относительно инцидента со стрельбой. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня на 11:00 иду на допрос в прокуратуру по печально известному инциденту, который произошел перед Новым годом... Я, как никто другой, заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации", - написал С.Пашинский.
Как сообщал УНН, 31 декабря в одном из сел Васильковского района нетрезвый мужчина бросился на народного депутата Украины Сергея Пашинского с бутылкой и ударил по голове, после чего депутат выстрелил ему в ногу.
Напомним, пострадавший в перестрелке с участием С.Пашинского рассказал свою версию.