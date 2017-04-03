Прокуратура Санкт-Петербурга почала перевірку за фактом вибуху в метро
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Прокуратура Санкт-Петербурга (РФ) почала перевірку в зв'язку з вибухом у вагоні на платформі станції метрополітену Технологічний інститут. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
"На місце події для координації дій правоохоронних органів вже прибув прокурор міста Сергій Литвиненко. Хід дослідчої перевірки за даним фактом поставлено на особливий контроль прокурора міста", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі. За даними ЗМІ, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.
Як повідомляв УНН, вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга був начинений вражаючими елементами.