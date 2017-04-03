Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту взрыва в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Прокуратура Санкт-Петербурга (РФ) начала проверку в связи со взрывом в вагоне на платформе станции метрополитена Технологический институт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
"На место происшествия для координации действий правоохранительных органов уже прибыл прокурор города Сергей Литвиненко. Ход доследственной проверки по данному факту поставлен на особый контроль прокурора города", - говорится в сообщении.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв , есть пострадавшие. По данным СМИ, не менее 10 человек погибли при взрыве на станции метро Санкт-Петербурга.
Как сообщал УНН, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами .