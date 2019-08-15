Прокуратура розслідує смерть мотоцикліста через поганий стан траси "Черкаси-Сміла"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Прокуратурою Черкаської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, внаслідок чого на трасі "Черкаси-Сміла" загинув мотоцикліст з Одеської області. Про це повідомили УНН у прокуратурі Черкаської області.
"Прокуратурою Черкаської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, відповідальною за будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання автомобільних доріг, або особою, яка виконує такі роботи, якщо це порушення спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або смерть, за ст. 288 КК України", йдеться у повідомленні.
4 серпня, у денний час, 29-річний житель Одеської області, керуючи мотоциклом "Харлі Девідсон" та рухаючись по автодорозі Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, зі сторони м. Черкаси у напрямку м. Сміла, знаходячись неподалік АЗС WOG, допустив падіння керованого транспортного засобу.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, знаходячись в приміщенні КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги Черкаської міської ради", помер.
За вказаним фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування за ст. 286 КК України.
14 серпня біля Черкаської ОДА пікетували 70 байкерів через поганий стан відрізку траси "Черкаси-Сміла".
Нагадаємо, на Буковині загинули 2 людей через зіткнення мотоциклів.