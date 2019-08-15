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Прокуратура расследует смерть мотоциклиста из-за плохого состояния трассы "Черкассы-Смела"

Прокуратура расследует смерть мотоциклиста из-за плохого состояния трассы "Черкассы-Смела"

Киев  •  УНН

 • 12280 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Прокуратурой Черкасской области начато досудебное расследование по факту нарушения правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, в результате чего на трассе "Черкассы-Смела" погиб мотоциклист из Одесской области. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Черкасской области.

"Прокуратурой Черкасской области начато досудебное расследование по факту нарушения правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, совершенное лицом, ответственным за строительство, реконструкцию, ремонт или содержание автомобильных дорог, или лицом, исполняющим такие работы, если это нарушение повлекло средней тяжести телесное повреждение, тяжкое телесное повреждение или смерть по ст. 288 УК Украины", говорится в сообщении.

4 августа, в дневное время, 29-летний житель Одесской области, управляя мотоциклом "Харли Дэвидсон" и двигаясь по автодороге Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань, со стороны Черкасс в направлении Смелы, находясь неподалеку АЗС WOG, допустил падение управляемого транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, находясь в помещении КНП "Третья Черкасская городская больница скорой медицинской помощи Черкасского городского совета", умер.

По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции ГУНП в Черкасской области начато досудебное расследование по ст. 286 УК Украины.

14 августа у Черкасской ОГА пикетировали 70 байкеров из-за плохого состояния отрезка трассы "Черкассы-Смела".

Напомним, на Буковине погибли 2 человека из-за столкновения мотоциклов.

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