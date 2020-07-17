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Прокуратура розслідує розпалювання національної ворожнечі у публікації кримського блогера

Прокуратура розслідує розпалювання національної ворожнечі у публікації кримського блогера

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом розпалювання національної ворожнечі у публікації кримського блогера Олександра Горного. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

“Прокуратура автономії, за зверненням Представництва Президента України в АР Крим, розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, що містяться в публікації „В Крыму есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары“ авторства одного з кримських блогерів (ч. 1 ст. 161 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зокрема, в публікації наявні можливі прояви національної дискримінації у вигляді розпалювання міжнаціональної ворожнечі до кримськотатарського народу шляхом використання мови ненависті. В рамках кримінального провадження заплановано проведення лінгвістичної експертизи вказаної статті.

Також на даний час вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного правопорушення.

Додамо, як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про публікацію російського видання “Бізнес Online”, якому дав інтерв’ю кримський блогер Олександр Горний. Він зокрема казав, що у Криму “є три проблеми: вода, українські паспорти та кримські татари”.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що населення Криму забезпечене водою на 100%.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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