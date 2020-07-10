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Населення Криму забезпечене водою на 100% - Данілов

Населення Криму забезпечене водою на 100% - Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Населення Криму забезпечене водою на 100%. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє УНН.

“Кримське населення забезпечене водою. Ніяких проблем сьогодні для кримського населення, дійсно, не існує. Там вода сьогодні є в достатній кількості для того, щоб населення нею користувалось. Те, що там немає води для промисловості — це вже інше питання. Позиція доволі проста. Коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна, там обов’язково буде українська вода і немає нічого там такого складного у цьому питанні”, — повідомив Данілов.

“До того часу поки Крим не є український, я вважаю, подавати туди воду для окупантів для того, щоб вони там розвивали свої збройні сили, у нас немає ніякого морального права. Населення Криму сьогодні питною водою забезпечене на 100 відсотків”, — сказав Данілов.

Як повідомляв УНН, секретар РНБО запевняє, що Президент має велике бажання закінчити війну.

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