Населения обеспечено водой на 100% - Данилов

“Крымское население обеспечено водой. Никаких проблем сегодня для крымского населения, действительно, не существует. Там вода сегодня есть в достаточном количестве для того, чтобы население ею пользовалось. То, что там нет воды для промышленности — это уже другой вопрос. Позиция довольно проста. Когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода и нет ничего там такого сложного в этом вопросе”, — сообщил Данилов.

“До тех пор пока Крым не является украинским, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Населения сегодня питьевой водой обеспечено на 100 процентов”, — сказал Данилов.

Как сообщал УНН, секретарь СНБО уверяет, что Президент имеет большое желание закончить войну.