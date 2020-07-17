Прокуратура расследует разжигание национальной розни в публикации крымского блогера
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту разжигания национальной розни в публикации крымского блогера Александра Горного. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
“Прокуратура автономии, по обращению Представительства Президента Украины в АР Крым, начала уголовное производство по факту совершения действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, содержащиеся в публикации „В Крыму есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары“ авторства одного из крымских блоггеров (ч. 1 ст. 161 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в частности, в публикации есть возможные проявления национальной дискриминации в виде разжигания межнациональной розни к крымскотатарскому народу путем использования языка ненависти. В рамках уголовного производства запланировано проведение лингвистической экспертизы указанной статьи.
Также в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения.
Добавим, как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о публикации российского издания “Бизнес Online”, которому дал интервью крымский блогер Александр Горный. Он в частности сказал, что в Крыму “есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары”.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что населения обеспечено водой на 100%.