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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Прокуратура розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авідївці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авідївці

Так, прокуратура Донеччини розпочала розслідування обстрілів Авдіївки, які відбувались вчора. Відомості про них внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.3 ст.258 (терористичний акт) КК України.

Так, ввечері 2 лютого, під час артобстрілу м. Авдіївки бойовиками терористичної організації “ДНР” снаряд потрапив у житловий 5-поверховий будинок, в наслідок чого загинула місцева мешканка 1980 року народження. Пошкоджено газову трубу та вибито шибки.

Також під час розвантажування гуманітарної допомоги біля загальноосвітньої школи № 2 постраждали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Від осколкових поранень загинув водій ДСНС, один співробітник отримав поранення, третій — начальник Авдіївської ДСНС з отриманими осколковими пораненнями госпіталізований до військового шпиталю.

В наслідок чергового обстрілу осколкові поранення отримав іноземний журналіст — громадянин Великобританії 1983 року народження.

Наразі вже зафіксовано 28 руйнувань житлових будівель. Кількість загиблих та постраждалих уточнюється.

Як повідомляв УНН, бойовики за добу 114 разів обстріляли сили АТО, загинули четверо військових.

 

 

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