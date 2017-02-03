Прокуратура начала расследование по факту вчерашнего обстрела в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Прокуратура Донецкой области начала расследование по факту вчерашнего обстрела в Авдеевке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Так, прокуратура Донецкой области начала расследование обстрелов Авдеевки, которые происходили вчера. Сведения о них внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Так, вечером 2 февраля, во время артобстрела г. Авдеевки боевиками террористической организации "ДНР" снаряд попал в жилой 5-этажный дом, в результате чего погибла местная жительница 1980 года рождения. Повреждена газовая труба и выбиты стекла.
Также во время разгрузки гуманитарной помощи возле общеобразовательной школы № 2 пострадали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. От осколочных ранений погиб водитель ГосЧС, один сотрудник получил ранения, третий - начальник Авдеевской ГосЧС с полученным осколочными ранениями госпитализирован в военный госпиталь.
В результате очередного обстрела в Сколкове ранения получил иностранный Журналист - гражданин Великобритании 1983 года рождения.
Сейчас уже зафиксировано 28 разрушений жилых зданий. Количество погибших и пострадавших уточняется.
Как сообщал УНН, боевики за сутки 114 раз обстреляли силы АТО, погибли четверо военных.