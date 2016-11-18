Прокуратура розпочала розслідування за фактом перекриття дороги на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сторожинецька місцева прокуратура розпочала розслідування за фактом перекриття дороги в селі Коровія, що призвело до суттєвого порушення роботи транспорту. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Чернівецької області.
Сьогодні, 18 листопада, власники автомобілів з іноземною реєстрацією влаштували акцію протесту на кільці в селі Коровія Глибоцького району Чернівецької області та перекрили рух транспорту в напрямку до КПП “Порубне” та Чернівців, що призвело до порушення роботи транспорту.
Відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.293 (групове порушення громадського порядку) КК України.
Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури Чернівецької області.