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15 марта, 19:03 • 108473 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148038 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126441 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119759 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106510 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102258 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96226 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126513 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Прокуратура начала расследование по факту перекрытия дороги на Буковине

Прокуратура начала расследование по факту перекрытия дороги на Буковине

Киев • УНН

 • 8532 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сторожинецкая городская прокуратура начала расследование по факту перекрытия дороги в селе Коровия, что привело к существенному нарушению работы транспорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.

Сегодня, 18 ноября, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией устроили акцию протеста на кольце в селе Коровия Глыбоцкого района Черновицкой области и перекрыли движение транспорта в направлении КПП "Порубное" и Черновцов, что привело к нарушению работы транспорта.

Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) УК Украины.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Черновицкой области.

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