Прокуратура начала расследование по факту перекрытия дороги на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сторожинецкая городская прокуратура начала расследование по факту перекрытия дороги в селе Коровия, что привело к существенному нарушению работы транспорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.
Сегодня, 18 ноября, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией устроили акцию протеста на кольце в селе Коровия Глыбоцкого района Черновицкой области и перекрыли движение транспорта в направлении КПП "Порубное" и Черновцов, что привело к нарушению работы транспорта.
Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) УК Украины.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры Черновицкой области.