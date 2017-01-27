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Прокуратура розпочала провадження за фактом отруєння школярів на Запоріжжі

Прокуратура розпочала провадження за фактом отруєння школярів на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 9816 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. На Запоріжжі прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом отруєння школярів, яких було госпіталізовано до лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Встановлено, що до Запорізької центральної районної лікарні госпіталізовано 7 школярів з захворюванням на гостру кишкову інфекцією та 3 дітей дошкільного віку з середньою тяжкістю захворювання. Всі діти були вихованцями Мар’ївського навчально-виховного комплексу, розташованого у Запорізькому районі області. Дітям забезпечено необхідне лікування, стан їхнього здоров’я стабільний.

Сьогодні до ЄРДР внесено відомості про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням у місцевому навчально-виховному закладі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 325 КК України.

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