Прокуратура розпочала провадження за фактом отруєння школярів на Запоріжжі

Встановлено, що до Запорізької центральної районної лікарні госпіталізовано 7 школярів з захворюванням на гостру кишкову інфекцією та 3 дітей дошкільного віку з середньою тяжкістю захворювання. Всі діти були вихованцями Мар’ївського навчально-виховного комплексу, розташованого у Запорізькому районі області. Дітям забезпечено необхідне лікування, стан їхнього здоров’я стабільний.

Сьогодні до ЄРДР внесено відомості про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням у місцевому навчально-виховному закладі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 325 КК України.