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Прокуратура начала производство по факту отравления школьников в Запорожской области

Прокуратура начала производство по факту отравления школьников в Запорожской области

Киев • УНН

 • 9815 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Запорожской области прокуратура начала уголовное производство по факту отравления школьников, которые были госпитализированы в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Установлено, что в Запорожскую центральную районную больницу госпитализированы 7 школьников с острой кишечной инфекцией и 3 детей дошкольного возраста со средней тяжестью заболевания. Все дети были воспитанниками Марьевского учебно-воспитательного комплекса, расположенного в Запорожском районе области. Детям обеспечено необходимое лечение, состояние их здоровья стабильное.

Сегодня в ЕРДР внесены сведения о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений в местном учебно-воспитательном учреждении, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 УК Украины.

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