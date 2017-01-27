Прокуратура начала производство по факту отравления школьников в Запорожской области

Установлено, что в Запорожскую центральную районную больницу госпитализированы 7 школьников с острой кишечной инфекцией и 3 детей дошкольного возраста со средней тяжестью заболевания. Все дети были воспитанниками Марьевского учебно-воспитательного комплекса, расположенного в Запорожском районе области. Детям обеспечено необходимое лечение, состояние их здоровья стабильное.

Сегодня в ЕРДР внесены сведения о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений в местном учебно-воспитательном учреждении, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 УК Украины.